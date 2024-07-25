"Укрэнерго" сообщило о сложностях возобновления энергетики к зиме из-за разрушений от атак России, с оптимистичными прогнозами на улучшение ситуации в августе.

Разрушение украинской энергетической инфраструктуры в результате атак России значительны. Член Наблюдательного совета "Укрэнерго" Юрий Бойко подчеркнул, что восстановить энергосистему к зиме будет очень сложно.

Что ждать от энергетики зимой Украина активно работает над восстановлением инфраструктуры, поврежденной во время войны, готовясь к зимнему сезону. Однако полное восстановление всех объектов маловероятно из-за масштабных разрушений.

Юрий Бойко отметил, что обстрелы российских окупантов нанесли значительные повреждения, и восстановление или реконструкция пострадавших объектов потребует длительного и сложного процесса.

Бойко также отметил, что набор инструментов для подготовки к зиме изменяется по сравнению с предыдущими годами, соответственно изменяются и ожидания. Он также добавил, что энергетики делают все возможное для возобновления нормальной работы энергетической системы. Есть несколько сценариев, как Украина может пройти ближайшую зиму.

"Конечно, есть как оптимистичные, так и более осторожные прогнозы. Однако отметить, сколько именно часов в зимний период могут быть перебои с электроснабжением, сложно из-за неопределенных факторов. Поэтому публичные прогнозы могут быть неточными. Важно сосредоточить усилия на восстановлении базовой генерации, в частности ТЭС , и развивать распределенную генерацию", – сказал он.

Напомним, что "Укрэнерго" обнародовало прогноз улучшения ситуации с электроэнергией. Глава компании Владимир Кудрицкий отметил, что уже в августе ожидается облегчение ситуации, поскольку объемы генерации возрастут, а на объектах будут произведены необходимые ремонты.

Последние новости Украины:

Недостаточно стажа для ухода на пенсию: что можно сделать, чтобы не остаться без выплат на старости

Украинцев ждет ряд выплат в июле: от каких организаций можно получить денежную помощь

Бусом привезли в ТЦК: мужчина категорически отказался от мобилизации, чем закончилась история