В зоні відповідальності Сил оборони півдня ворог продовжує зміцнення та обладнання своїх позицій.

Як повідомили в Силах оборони Півдня, ворог підтягує резерви, пише Politeka.net.

Окупанти ведуть спостереження, не припиняють артилерійські обстріли і застосовують ударні та розвідувальні дрони.

«Сили оборони надалі утримують позиції на лівобережжі Дніпра, завдаючи вогневого ураження противнику, який час від часу вдається до штурмових дій, але отримує гідну відсіч», - йдеться у повідомленні.

Також зазначається, що у морі знаходяться три бойові кораблі «ворожого недофлоту» - з них 2 у Чорному та 1 у Азовському морях.

Ракетоносії заведені в пункти базування.

Зазначимо, щ на Куп‘янському, Лиманському та Бахмутському напрямках наступ ворога триває.

«Бахмутський напрямок залишається надзвичайно важливим для російських загарбників. На ньому вони зосереджують основні зусилля і для ведення штурмових дій застосовують найбільш боєздатні підрозділи десантних військ, морську піхоту та сформовані з колишніх злочинців підрозділи «шторм z» та «шторм v», - повідомив командувач Сухопутних військ ЗСУ Сирський.

За його словами, мета ворога на цьому напрямку - це наступ на населений пункт Часів Яр, потім на Костянтинівку, Дружківку, Славянськ, Краматорськ з подальшим виходом на кордони Донецької області.

Тим часом на Лиманському напрямку російські окупаційні війська перейшли до постійних атак позицій українських військ в напрямках Макіївки та Тернів. Ведуться бойові дії на Сіверському напрямку.

Крім того, не припиняються щоденні штурмові дії російських військ в районі Синьківки з метою її захоплення та створення плацдарму для подальшого наступу на місто Куп’янськ.

Додамо, що минулої доби артилерійських та мінометних обстрілів ворога зазнали понад 20 населених пунктів Харківщини.

Під вогнем також перебував і Куп'янськ - пошкоджено приватні будинки.

"Поранень зазнав чоловік 1971 р.н. Постраждалого з вибуховою травмою, уламковими пораненнями госпіталізували. Стан – середньої тяжкості", - повідомили в Харківській ОВА.

О 00:30 стався ворожий обстріл с.Кіндрашівка Куп'янського району.

Як наслідок обстрілу - пошкоджено будинок.

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