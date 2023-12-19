В зоне ответственности Сил обороны юга враг продолжает укрепление и оборудование своих позиций.

Как сообщили в Силах обороны Юга, враг подтягивает резервы, пишет Politeka.net.

Оккупанты ведут наблюдение, не прекращают артиллерийские обстрелы и применяют ударные и разведывательные дроны.

«Силы обороны удерживают позиции на левобережье Днепра, нанося огненное поражение противнику, который время от времени предпринимает штурмовые действия, но получает достойный отпор», - идет речь в сообщении.

Также отмечается, что в море находятся три боевых корабля «вражеского недофлота» - из них 2 в Черном и 1 в Азовском морях.

Ракетоносители заведены в пункты базирования.

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Отметим, что на Купянском, Лиманском и Бахмутском направлениях наступление врага продолжается.

«Бахмутское направление остается чрезвычайно важным для российских захватчиков. На нем они сосредотачивают основные усилия и для ведения штурмовых действий применяют наиболее боеспособные подразделения десантных войск, морскую пехоту и сформированные из бывших преступников подразделения «шторм z» и «шторм v», - сообщил командующий Сухопутными войсками ВСУ Сырский.

По его словам, цель врага на этом направлении – это наступление на населенный пункт Часов Яр, затем на Константиновку, Дружковку, Славянск, Краматорск с последующим выходом на границы Донецкой области.

Между тем, на Лиманском направлении российские оккупационные войска перешли к постоянным атакам позиций украинских войск в направлениях Макеевки и Тернов. Ведутся боевые действия на Северском направлении.

Кроме того, не прекращаются ежедневные штурмовые действия российских войск в районе Синьковки с целью захвата и создания плацдарма для дальнейшего наступления на город Купянск.

Добавим, что за прошедшие сутки артиллерийские и минометные обстрелы врага подверглись более 20 населенных пунктов Харьковщины.

Под огнем также находился и Купянск - повреждены частные дома.

"Ранения получил мужчина 1971 г.р. Пострадавшего с взрывной травмой, обломочными ранениями госпитализировали. Состояние – средней тяжести", - сообщили в Харьковской ОВА.

В 00:30 произошел вражеский обстрел с.Кондрашовка Купянского района.

Как следствие обстрела – поврежден дом.

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