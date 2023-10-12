Цього разу на своїй сторінці в Instagram Анатолій Анатоліч опублікував відео з мешканкою окупованого Донецька Аліною Андрієвською, яку за її специфічну зовнішність користувачі мережі прозвали "міс "днр".

Анатолій Анатоліч показав фрагмент інтерв'ю Андрієвської, в якому вона спрбувала цитувати нібито королеву Великобританії Єлизавету ІІ.

"Це відео навіть не про освіченість. Це відео скоріше про бульбашку, в який живе зараз днр і тому подібне. В їхній реальності є королева Великобританії, яка говорить фразами з вконтактє, є Україна, яка переслідує рускій язик, є порятунок України незрозуміло від чого, але на танках", — пише Анатолій Анатоліч.

Андрієвська з серйозним обличчям заявила: "Вона сказала, що королівська особа, королівська кров та королівське ставлення до життя визначається виключно кількістю г**на, яке ти зможеш з'їсти".

"Вони не зупинилися в 2014 році, вони, на жаль, почали відкочуватися назад до нульових, з рекламою саун і подібними персонажами. Реінтеграція Донецької області буде непростим завданням. Але реальним", — додав Анатолій Анатоліч.

Українці в коментарях під постом Анатолія Анатоліча також не стримують емоцій:

"Так от для чого їй такий великий рот 😂";

"Яка «рЄспубліка» такі й королЄви…всьо как ми любім, як то кажуть на росії👍🏼";

"Я не можу це дивитися😭🙈 скрізь землю готова провалитися 😅 це іспанський сором, навіть не смішно, а страшно".

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