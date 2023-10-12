В этот раз на своей странице в Instagram Анатолий Анатолич опубликовал видео с жительницей оккупированного Донецка Алиной Андриевской, которую за ее специфическую внешность пользователи сети прозвали "мисс "днр".

Анатолий Анатолич показал фрагмент интервью Андриевской, в котором она цитирует якобы королеву Великобритании Елизавету ІІ.

"Это видео даже не об образованности. Это видео скорее о пузырьке, в которой живет сейчас днр и тому подобное. В их реальности есть королева Великобритании, которая говорит фразами из вконтакте, есть Украина, которая преследует русский язык, есть спасение Украины непонятно от чего, но на танках", - пишет Анатолий Анатолич.

Андриевская с серьезным лицом заявила: "Она сказала, что королевская особа, королевская кровь и королевское отношение к жизни определяется исключительно количеством г**на, которое ты сможешь съесть".

"Они не остановились в 2014 году, они, к сожалению, начали откатываться назад к нулевым, с рекламой саун и подобными персонажами. Реинтеграция Донецкой области будет непростой задачей. Но реальной", - добавил Анатолий Анатолич.

Украинцы в комментариях под постом Анатолия Анатолича тоже не сдерживают эмоций:

"Так вот для чего ей такой большой рот 😂";

"Какая «республика» такие и королевы…все как мы любим, как говорят на россии 👍🏼";

"Я не могу это смотреть 😭🙈 сквозь землю готова провалиться 😅 это испанский стыд, даже не смешно, а страшно".

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