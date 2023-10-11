Мить, коли на сцені «Голос країни-13» оголосять переможця, наближається, але цього сезону багато інакше.

Переможця «Голос країни-13» оберуть за зміненими правилами, пише Politeka.net.

Переможець «Голос країни» буде обраний одним прямим ефіром у форматі фіналу.

Фінал «Голос країни-13» відбудеться 29 жовтня у Польщі, а саме у Варшаві.

Без благодійной складової у фіналі «Голос країни-13» не обійдеться – усі виручені кошти від Суперголосів підуть на закупівлю лазера для лікування післяопікових рубців у дітей у центрі «Незламні».

Додамо, що раніше стали відомі імена всіх півфіналістів «Голос країни-13». Так, до наступного етапу від команди Наді Дорофєєвої потрапили учасники: Едгар Єнокян, Роман Панченко, Юрій Городецький та Майрамік Авоям.

Від команди Артема Пивоварова пройшли Михайло Панчишин, Влад Шериф, Ізабелла Іващенко, Гідаят Сеїдов.

У команді Юлії Саніної залишились - Христина Старикова, Марія Стасюк, Влад Пелих, Галина Печеніжська.

А у команді Івана Клименка участь у «Голос країни» продовжують Анастасія Чабан, Ольга Щербак та Олександра Ройко, Єлизавета Шафорост, Вероніка Коваленко.

У наступному випуску «Голос країни» учасники зійдуться в крос-батлах.

Учасникам доведеться змагатися між собою. Відбуватиметься це так - тренер кидає виклик іншому тренеру і запрошує на сцену свого талановитого вокаліста. А переможець у цьому змаганні обиратиметься глядачами в залі.

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