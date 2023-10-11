Переможця «Голос країни-13» оберуть за зміненими правилами, пише Politeka.net.
Переможець «Голос країни» буде обраний одним прямим ефіром у форматі фіналу.
Фінал «Голос країни-13» відбудеться 29 жовтня у Польщі, а саме у Варшаві.
Без благодійной складової у фіналі «Голос країни-13» не обійдеться – усі виручені кошти від Суперголосів підуть на закупівлю лазера для лікування післяопікових рубців у дітей у центрі «Незламні».
Додамо, що раніше стали відомі імена всіх півфіналістів «Голос країни-13». Так, до наступного етапу від команди Наді Дорофєєвої потрапили учасники: Едгар Єнокян, Роман Панченко, Юрій Городецький та Майрамік Авоям.
Від команди Артема Пивоварова пройшли Михайло Панчишин, Влад Шериф, Ізабелла Іващенко, Гідаят Сеїдов.
У команді Юлії Саніної залишились - Христина Старикова, Марія Стасюк, Влад Пелих, Галина Печеніжська.
А у команді Івана Клименка участь у «Голос країни» продовжують Анастасія Чабан, Ольга Щербак та Олександра Ройко, Єлизавета Шафорост, Вероніка Коваленко.
У наступному випуску «Голос країни» учасники зійдуться в крос-батлах.
Учасникам доведеться змагатися між собою. Відбуватиметься це так - тренер кидає виклик іншому тренеру і запрошує на сцену свого талановитого вокаліста. А переможець у цьому змаганні обиратиметься глядачами в залі.
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