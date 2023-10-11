Миг, когда на сцене «Голос країни-13» объявят победителя, приближается, но в этом сезоне многое иначе.

Победителя «Голос країни-13» выберут по измененным правилам, пишет Politeka.net.

Победитель "Голос страны" будет выбран одним прямым эфиром в формате финала.

Финал "Голос країни-13" состоится 29 октября в Польше, а именно в Варшаве.

Без благотворительной составляющей в финале «Голос країни-13» не обойдется – все вырученные средства от Суперголосов пойдут на закупку лазера для лечения послеожоговых рубцов у детей в центре «Несокрушимые».

Добавим, что ранее стали известны имена всех полуфиналистов «Голос країни-13». Так, в следующий этап от команды Нади Дорофеевой попали участники: Эдгар Енокян, Роман Панченко, Юрий Городецкий и Майрамик Авоям.

От команды Артема Пивоварова прошли Михаил Панчишин, Влад Шериф, Изабелла Иващенко, Гидаят Сеидов.

В команде Юлии Саниной остались – Кристина Старикова, Мария Стасюк, Влад Пелых, Галина Печенежская.

А в команде Ивана Клименко участие в «Голос країни» продолжают Анастасия Чабан, Ольга Щербак и Александра Ройко, Елизавета Шафорост, Вероника Коваленко.

В следующем выпуске «Голос країни» участники сойдутся в кросс-батлах.

Участникам придется соперничать между собой. Будет происходить это так - тренер бросает вызов другому тренеру и приглашает на сцену своего талантливого вокалиста. А победитель в этом соревновании будет выбираться зрителями в зале.

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