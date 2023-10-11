Сьогодні, 11 жовтня, відбувається останнє прощання із видатною народною артисткою України, Ніною Матвієнко. Церемонія прощання з легендарною артисткою зібрала велику кількість прихильників. Вони з самого ранку прийшли, щоб попрощатися зі співачкою.

похорон Ніни Матвієнко

похорон Ніни Матвієнко

Так, за свідченнями очевидців, біля Національної філармонії України, де відбувається прощання, сформувалася довга черга людей, які прийшли попрощатися з улюбленою артисткою та принесли квіти. Прихильники несуть квіти, більшість з букетів – у патріотичних, синьо-жовтих кольорах.

Покійну Ніну Матвієнко привезли у білому гробі - гроб артистки утопає в квітах. Згідно із запланованим ритуалом, похоронять її на Звіринецькому кладовищі.

похорон Ніни Матвієнко

похорон Ніни Матвієнко

Також на церемонії прощання присутня сім'я артистки. Її донька Тоня Матвієнко з'явилася на події "без обличчя", очевидно, перебуваючи в глибокому горі через втрату матері.

Ніна Матвієнко померла 8 жовтня 2023 року. Точна причина її смерті залишається невідомою, але її колеги наголосили, що артистка не змогла перемогти хворобу. Протягом певного часу вона перебувала в лікарні, але не дозволила відвідати себе, не бажаючи, щоб її бачили в слабкому стані.

похорон Ніни Матвієнко

похорон Ніни Матвієнко

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