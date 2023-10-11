Сьогодні, 11 жовтня, відбувається останнє прощання із видатною народною артисткою України, Ніною Матвієнко. Церемонія прощання з легендарною артисткою зібрала велику кількість прихильників. Вони з самого ранку прийшли, щоб попрощатися зі співачкою.
Так, за свідченнями очевидців, біля Національної філармонії України, де відбувається прощання, сформувалася довга черга людей, які прийшли попрощатися з улюбленою артисткою та принесли квіти. Прихильники несуть квіти, більшість з букетів – у патріотичних, синьо-жовтих кольорах.
Покійну Ніну Матвієнко привезли у білому гробі - гроб артистки утопає в квітах. Згідно із запланованим ритуалом, похоронять її на Звіринецькому кладовищі.
Також на церемонії прощання присутня сім'я артистки. Її донька Тоня Матвієнко з'явилася на події "без обличчя", очевидно, перебуваючи в глибокому горі через втрату матері.
Ніна Матвієнко померла 8 жовтня 2023 року. Точна причина її смерті залишається невідомою, але її колеги наголосили, що артистка не змогла перемогти хворобу. Протягом певного часу вона перебувала в лікарні, але не дозволила відвідати себе, не бажаючи, щоб її бачили в слабкому стані.
Останні новини України:
Нагадаємо, раптово обірвалося життя Ніни Матвієнко: дочка повідомила про трагедію
А ще Politeka повідомляла, що дружина Мірзояна Матвієнко поскаржилася на життя без великої зарплати.
Також Politeka писала, що Тоня Матвієнко з Мірзояном залишилися без житла через фатальну помилку.