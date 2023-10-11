Ніна Матвієнко померла 8 жовтня у 75-річному віці, про її смерть повідомила донька, співачка Тоня Матвієнко - сьогодні тисячі людей прийшли попрощатися з народною артисткою України.

Сьогодні, 11 жовтня, відбувається останнє прощання із видатною народною артисткою України, Ніною Матвієнко. Церемонія прощання з легендарною артисткою зібрала велику кількість прихильників. Вони з самого ранку прийшли, щоб попрощатися зі співачкою.

Так, за свідченнями очевидців, біля Національної філармонії України, де відбувається прощання, сформувалася довга черга людей, які прийшли попрощатися з улюбленою артисткою та принесли квіти. Прихильники несуть квіти, більшість з букетів – у патріотичних, синьо-жовтих кольорах.

Покійну Ніну Матвієнко привезли у білому гробі - гроб артистки утопає в квітах. Згідно із запланованим ритуалом, похоронять її на Звіринецькому кладовищі.

Також на церемонії прощання присутня сім'я артистки. Її донька Тоня Матвієнко з'явилася на події "без обличчя", очевидно, перебуваючи в глибокому горі через втрату матері.

Ніна Матвієнко померла 8 жовтня 2023 року. Точна причина її смерті залишається невідомою, але її колеги наголосили, що артистка не змогла перемогти хворобу. Протягом певного часу вона перебувала в лікарні, але не дозволила відвідати себе, не бажаючи, щоб її бачили в слабкому стані.

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