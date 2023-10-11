Сегодня, 11 октября, проходит последнее прощание с выдающейся народной артисткой Украины, Ниной Матвиенко. Церемония прощания с легендарной артисткой собрала большое количество поклонников. Они с самого утра пришли, чтобы попрощаться с певицей.
Так, по свидетельству очевидцев, возле Национальной филармонии Украины, где проходит прощание, сформировалась длинная очередь людей, которые пришли попрощаться с любимой артисткой и принесли цветы. Поклонники несут цветы, большинство из букетов – в патриотических, сине-желтых цветах.
Покойную Нину Матвиенко привезли в белом гробе – гроб артистки утопает в цветах. Согласно запланированному ритуалу, похоронят ее на Зверинецком кладбище.
Также на церемонии прощания присутствует семья артистки. Ее дочь Тоня Матвиенко появилась на происшествии "без лица", очевидно, находясь в глубоком горе из-за потери матери.
Нина Матвиенко скончалась 8 октября 2023 года. Точная причина ее смерти остается неизвестной, но коллеги подчеркнули, что артистка не смогла победить болезнь. В течение некоторого времени она находилась в больнице, но не позволила навестить себя, не желая, чтобы ее видели в слабом состоянии.
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