Сегодня, 11 октября, проходит последнее прощание с выдающейся народной артисткой Украины, Ниной Матвиенко. Церемония прощания с легендарной артисткой собрала большое количество поклонников. Они с самого утра пришли, чтобы попрощаться с певицей.

похороны Нины Матвиенко

похороны Нины Матвиенко

Так, по свидетельству очевидцев, возле Национальной филармонии Украины, где проходит прощание, сформировалась длинная очередь людей, которые пришли попрощаться с любимой артисткой и принесли цветы. Поклонники несут цветы, большинство из букетов – в патриотических, сине-желтых цветах.

Покойную Нину Матвиенко привезли в белом гробе – гроб артистки утопает в цветах. Согласно запланированному ритуалу, похоронят ее на Зверинецком кладбище.

похороны Нины Матвиенко

похороны Нины Матвиенко

Также на церемонии прощания присутствует семья артистки. Ее дочь Тоня Матвиенко появилась на происшествии "без лица", очевидно, находясь в глубоком горе из-за потери матери.

Нина Матвиенко скончалась 8 октября 2023 года. Точная причина ее смерти остается неизвестной, но коллеги подчеркнули, что артистка не смогла победить болезнь. В течение некоторого времени она находилась в больнице, но не позволила навестить себя, не желая, чтобы ее видели в слабом состоянии.

похороны Нины Матвиенко

похороны Нины Матвиенко

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