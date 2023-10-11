Євген Кошовий розповів про свою реакцію на те, що Олена Кравець пішла з «Квартал 95» і чи підтримують вони зв’язок.

Актор, телеведучий і художній керівник «Вечірнього кварталу» Євген Кошовий стверждує, що Олена Кравець насправді з «Кварталу» не пішла.

«Вона не пішла з «Кварталу», вона сказала, що взяла паузу… Паузу і перейшла на інший телеканал», - повідомив Євген Кошовий в інтерв’ю Славі Дьоміну.

За словами Кошового, Олена Кравець сразу сказала про свої плани.

«Одразу говорила з нами всіма. Це було видно, але знаєш… Війна всіх змінювала. Я думаю, що їй хотілося чогось іншого. Жінки вони такі... Непостійні», - зазначив Кошовий.

Євген Кошовий стверджує, що на Олену Кравець він не ображається:

"Якось воно так все відбулося… належним чином. Я про те не думав, щоб ображатись".

Кошовий також запевняє, що вони продовжують спілкуватись і стосунки залишились дружніми.

«Ми нещодавно спілкувалися, в нас нормальні стосунки, дружні як і були», - розповів Кошовий.

Нагадаємо, що Кравець стала ведучою програми «Тихий вечір з Оленою Кравець». Артистка зізнавалася, що зтикається з критикою, але вона знає, чого хоче.

А тим часом Студія «Квартал 95» проводить благодійні концерти «Єдиний квартал» і їздить з виступами на передову до українських захисників.

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