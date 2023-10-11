Евгений Кошевой рассказал о своей реакции на то, что Елена Кравец ушла из «Квартал 95» и поддерживают ли они связь.

Актер, телеведущий и художественный руководитель «Вечернего квартала» Евгений Кошевой утверждает, что Елена Кравец на самом деле из «Квартала» не ушла.

«Она не ушла из «Квартала», она сказала, что взяла паузу… Паузу и перешла на другой телеканал», – сообщил Евгений Кошевой в интервью Славе Демину.

По словам Кошевого, Елена Кравец сразу сказала о своих планах.

«Сразу говорила с нами всеми. Это было видно, но знаешь… Война всех меняла. Я думаю, что ей хотелось чего-нибудь другого. Женщины они такие... Непостоянные», - отметил Кошевой.

Евгений Кошевой утверждает, что на Елену Кравец он не обижается:

"Однажды так все произошло… должным образом. Я об этом не думал, чтобы обижаться".

Кошевой также уверяет, что они продолжают общаться и отношения остались дружескими.

"Мы недавно общались, у нас нормальные отношения, дружеские как и были", - рассказал Кошевой.

Напомним, что Кравец стала ведущей программы "Тихий вечер с Еленой Кравец". Артистка признавалась, что сталкивается с критикой, но знает, чего хочет.

Тем временем Студия «Квартал 95» проводит благотворительные концерты «Единый квартал» и ездит с выступлениями на передовую к украинским защитникам.

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