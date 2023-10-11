Актер, телеведущий и художественный руководитель «Вечернего квартала» Евгений Кошевой утверждает, что Елена Кравец на самом деле из «Квартала» не ушла.
«Она не ушла из «Квартала», она сказала, что взяла паузу… Паузу и перешла на другой телеканал», – сообщил Евгений Кошевой в интервью Славе Демину.
По словам Кошевого, Елена Кравец сразу сказала о своих планах.
«Сразу говорила с нами всеми. Это было видно, но знаешь… Война всех меняла. Я думаю, что ей хотелось чего-нибудь другого. Женщины они такие... Непостоянные», - отметил Кошевой.
Евгений Кошевой утверждает, что на Елену Кравец он не обижается:
"Однажды так все произошло… должным образом. Я об этом не думал, чтобы обижаться".
Кошевой также уверяет, что они продолжают общаться и отношения остались дружескими.
"Мы недавно общались, у нас нормальные отношения, дружеские как и были", - рассказал Кошевой.
Напомним, что Кравец стала ведущей программы "Тихий вечер с Еленой Кравец". Артистка признавалась, что сталкивается с критикой, но знает, чего хочет.
Тем временем Студия «Квартал 95» проводит благотворительные концерты «Единый квартал» и ездит с выступлениями на передовую к украинским защитникам.
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