Популярна співачка, уродженка Києва та колишня солістка гурту "ВІА Гра" Анна Сєдокова, яка обрала мовчати про війну в Україні та продовжує будувати кар'єру в росії, нарвалася на хвилю критики. Артистка нещодавно давала концерт в одному із московських нічних клубів, а тепер з'явилася на червоній доріжці російської премії "Жара Media Awards".

Відео з дефіле Анни Сєдокової опублікували на сторінці глянцю у Instagram. Зірка у надто відвертій сукні крутила принадами перед камерами, за що отримала багато критики в коментарях від українських користувачів.

"Неймовірно красива Анна Сєдокова на ЖАРА MEDIA AWARDS і її новий хіт "Все складно", - йдеться у підписі до публікації.

"Продажна".

"Алкоголічка".

"Тварюка та зрадниця".

"Тварюка, не показуйте нам її більше ніколи".

"Чи класно крутитися перед камерами, поки на твоїй батьківщині люди вмирають?"

"Штучна".

"Звідки в мене це у стрічці з'явилося?".

"Зрадниця".

"У когось скопіювала образ".

"Раніше дуже подобалася. Поки свою Батьківщину не зрадила. Ну ок, з рашки попруть рано чи пізно, зрадників ніде не люблять".

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