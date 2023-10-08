Популярная певица, уроженка Киева и бывшая солистка группы "ВИА Гра" Анна Седокова, которая выбрала молчать о войне в Украине и продолжает строить карьеру в россии, нарвалась на волну критики. Артистка недавно давала концерт в одном из московских ночных клубов, а теперь появилась на красной дорожке российской премии "Жара Media Awards".

Видео с дефиле Анны Седоковой опубликовали на странице глянца в Instagram. Звезда в слишком откровенном платье вертела прелестями перед камерами, за что получила много критики в комментариях от украинских пользователей.

"Невероятно красивая Анна Седокова на ЖАРА MEDIA AWARDS и её новый хит "Все сложно", - говорится в подписи к публикации. Пользователи тут же принялись комментировать новое видео с Седоковой, многие не подбирали слов:

"Продажная".

"Алкоголичка".

"Тварь и предательница".

"Тварь, не показывайте нам ее больше никогда".

"Классно ли крутиться перед камерами, пока на твоей родине люди умирают?".

"Искусственная".

"Откуда у меня это в ленте появилось?".

"Предательница".

"У кого-то скопировала образ".

"Раньше очень нравилась. Пока свою Родину не предала. Ну ок, с рашки попрут рано или поздно, предателей нигде не любят".

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