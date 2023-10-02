Популярна українська ведуча Маша Єфросиніна торкнулася непростої та актуальної для українців теми. У поточних обставинах для України День захисника та захисниць набуває особливої ​​важливості. Українські військові виявляють мужність та відвагу, захищаючи свою країну від російських окупантів.

Сьогодні зірки висловлюють побажання Україні швидкої перемоги, закликають жертвувати на потреби військових та віддають пошану тим, хто віддав своє життя за майбутнє держави хвилиною мовчання. Висловилася і ведуча Маша Єфросиніна в Інстаграмі.

«Хоч би де ти був о 9:00 сьогодні, зупинись! Віддай почесті героям! Кожен із них загинув за нас з тобою» - написала емоційно Єфросинна.

У мережі відразу ж почали коментувати:

«Герої не вмирають… найтупіший вираз, який можна було придумати! Скажіть це їхнім матерям, дітям, дружинам, що вони не вмирають! Це потрібно робити не лише 1 жовтня, а щодня!;

І хоча б одна людина зупинилася! Скільки ще має загинути? Нас як нації не залишається, ні чоловіків, ні жінок? Кожного дня серце розривається і завмирає від цієї несправедливості!».

Також раніше на своїй сторінці у соціальній мережі розповіла про деталі нового інтерв'ю. Єфросиніна постаралася привернути увагу до актуальних тем, проте отримала багато неоднозначних відповідей.

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