В этот раз на своей странице в Instagram Илона Гвоздева из "Танці з зірками" решила поделиться мыслями о сложностях бытия женщиной.

Илона Гвоздева пишет, что каждый день женщина несет на своих плечах ответственность за детей, за уют в доме, за успех на работе, за то, чтобы быть хорошей женой, за своих родителей, и далее этот список требований и обязанностей к женщине можно продолжать до бесконечности .

"В сутках 24 часа и только наша украинская женщина успевает сделать все, быть в нескольких местах одновременно, контролировать несколько групп в социальных сетях (чего только стоит пара родительских комитетов (сад и школа)), подписывать контракты по работе - она ​​многофункциональная, современная и выдержанная", — заявила Илона Гвоздева.

Кроме того, Гвоздева отметила, что ко всему этому наложились еще постоянный стресс из-за войны и недосыпание, а также полное непонимание будущего.

"Она конечно счастливая мать, наверное, счастливая жена, но счастливая ли она женщина?! Все ли что она ежедневно выполняет делает ее счастливой женщиной? Или ее жизнь состоит исключительно из детей, работы и мужа?! А где во всем этом безумном графике время для нее?! Исключительно для нее, без колебаний, угрызений совести и выбора приоритетов?!", - добавила Илона Гвоздева.

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