На своей странице в Instagram Илона Гвоздева из "Танці з зірками" резко прокомментировала позорное поведение скандальной блогерши Анны Красновой, которая похвасталась развлечениями в Киеве во время комендантского часа.

"За что мы боремся, если среди нашего общества до сих пор находятся такие с🤬🤬🤬🤬🤯! Почему можно вот так просто купить пропуск, вести себя откровенно ужасно, быть при этом лидером мнений?! Каких мнений?", — возмутилась Илона Гвоздева.

Гвоздева показала часть историй Красновой, которая вместе с подругами весело проводила время в Киеве с вечера 29 сентября на 30 сентября, а затем отправилась на прогулку по Южному мосту со спутником, который, по ее словам, имеет соответствующий пропуск.

"Да, у нас свободная страна, каждый делает то, что считает нужным, каждый по-своему проживает эти времена, но в военное время и когда мои дети спят в подвалах, города обстреливают, гибнут люди - эта б 🤬🤬🤬🤬 ездит по ночному городу и оскверняет честь украинской женщины! Пока у нашей страны есть такое общество и мы позволяем случаться таким случаям, не реагируем и делаем вид, что не видим, наш дом с краю, я ничего не знаю, мы будем жить в войне", — подчеркнула Илона Гвоздева.

Украинцы в комментариях поддержали Илону Гвоздеву и также возмущаются поведению Красновой:

"Позорище, надо отмечать мэра в комментариях, полицию, или как реагировать? потому что что-то надо делать с этими тусовщиками и заведениями тоже";

"Все правильно. За такое надо сажать. Это просто какие-то животные";

"Меня больше удивляет не то, что отдельная блогерша делает во время комендантского часа. А то, что в Киеве во время комендантского часа для таких есть открытые заведения, диджеи и полная посадка зала… вот здесь уже вопрос к государству и соблюдению законов".

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