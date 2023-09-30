Цього разу на своїй сторінці в Instagram Ірина Федишин розповіла, що напередодні пішла з життя бабуся її чоловіка Іванка, та показала останні спільні фото.

"Це була неймовірна бабця. Не зважаючи, на свої 80 років, завжди проворна, активна, ні хвилини не змогла сидіти без діла. У неї завжди була доглянута і заквітчана квітами хата. Кожного разу, коли ми приїжджали у гості - це смачно накритий стіл, а коли ми поверталися додому - багато гостинців на дорогу. Якби я не старалася зробити канапки, Віталік завжди казав, що у бабці вони найсмачніші. Справді, бабця дуже смачно готувала", — пише Ірина Федишин.

Федишин розповіла, що останню спільну світлину вони зробили влітку, коли бабуся показувала, як багато наплела вінків з цибулі.

"Не віриться, що Вас вже не має((( Завжди, коли ми їхали у гості, ви постійно дзвонили і перепитували: ну що ви? Де ви? Коли вже будете? Сьогодні ми їдемо до Вас …., але на жаль, вже ніхто не дзвонить… Ви назавжди у нашому серці. Вічна і світла памʼять Вам, Царство Небесне 🙏", — додала Ірина Федишин.

Крім того, кілька днів тому Ірина Федишин повідомила ще одну трагічну звістку. У бою загинув український захисник Михайло Турчин із позивним «Бармен». Йому було лише 30 років, він був командиром відділення. Співачка розповіла, що перша автівка, яку вона разом із командою передала нашим захисникам, потрапила саме до Михайла та його побратимів.

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