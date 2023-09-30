На этот раз на своей странице в Instagram Ирина Федишин рассказала, что накануне ушла из жизни бабушка ее мужа Иванка, и показала последние общие фото.

"Это была невероятная бабушка. Несмотря на свои 80 лет, всегда проворная, активная, ни минуты не смогла сидеть без дела. У нее всегда был ухоженный и украшенный цветами дом. Каждый раз, когда мы приезжали в гости - это вкусно накрытый стол, а когда мы возвращались домой - много гостинцев на дорогу. Как бы я не старалась сделать бутерброды, Виталик всегда говорил, что у бабушки они самые вкусные. Действительно, бабушка очень вкусно готовила", - пишет Ирина Федишин.

Федишин рассказала, что последнее общее фото они сделали летом, когда бабушка показывала, как много наплела венков из лука.

"Не верится, что Вас уже нет ((( Всегда, когда мы ехали в гости, вы постоянно звонили и переспрашивали: ну что вы? Где вы? Когда уже будете? Сегодня мы едем к Вам …., но к сожалению, уже никто не звонит… Вы навсегда в нашем сердце. Вечная и светлая память Вам, Царство Небесное 🙏", — добавила Ирина Федишин.

Кроме того, несколько дней назад Ирина Федишин сообщила еще одно трагическое известие. В бою погиб украинский защитник Михаил Турчин с позывным «Бармен». Ему было всего 30 лет, он был командиром отделения. Певица рассказала, что первая машина, которую она вместе с командой передала нашим защитникам, попала именно к Михаилу и его собратьям.

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Напомним, что Ирина Федишин показала, куда поехала, и неожиданно обратилась к украинцам.

Как сообщала Politeka, известная украинская певица показала, как оккупанты изуродовали авто.

Также Politeka писала, что Федишин после скандалов похвасталась, как с Дзидзьо и Пономаревым зажгла в Италии.