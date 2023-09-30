На этот раз на своей странице в Instagram Ирина Федишин рассказала, что накануне ушла из жизни бабушка ее мужа Иванка, и показала последние общие фото.

"Это была невероятная бабушка. Несмотря на свои 80 лет, всегда проворная, активная, ни минуты не смогла сидеть без дела. У нее всегда был ухоженный и украшенный цветами дом. Каждый раз, когда мы приезжали в гости - это вкусно накрытый стол, а когда мы возвращались домой - много гостинцев на дорогу. Как бы я не старалась сделать бутерброды, Виталик всегда говорил, что у бабушки они самые вкусные. Действительно, бабушка очень вкусно готовила", - пишет Ирина Федишин.

Федишин рассказала, что последнее общее фото они сделали летом, когда бабушка показывала, как много наплела венков из лука.

трагедия в семье певицы

"Не верится, что Вас уже нет ((( Всегда, когда мы ехали в гости, вы постоянно звонили и переспрашивали: ну что вы? Где вы? Когда уже будете? Сегодня мы едем к Вам …., но к сожалению, уже никто не звонит… Вы навсегда в нашем сердце. Вечная и светлая память Вам, Царство Небесное 🙏", — добавила Ирина Федишин.

трагедия в семье певицы

Кроме того, несколько дней назад Ирина Федишин сообщила еще одно трагическое известие. В бою погиб украинский защитник Михаил Турчин с позывным «Бармен». Ему было всего 30 лет, он был командиром отделения. Певица рассказала, что первая машина, которую она вместе с командой передала нашим защитникам, попала именно к Михаилу и его собратьям.

Михаил Турчин

Последние новости Украины:

Напомним, что Ирина Федишин показала, куда поехала, и неожиданно обратилась к украинцам.

Как сообщала Politeka, известная украинская певица показала, как оккупанты изуродовали авто.

Также Politeka писала, что Федишин после скандалов похвасталась, как с Дзидзьо и Пономаревым зажгла в Италии.