Алла Мазур з "1+1" збирала кошти на допомогу 25-річному Богданові Панчуку, який із перших днів повномасштабної війни захищав Україну на фронті, але в квітні отримав страшне поранення обох ніг.

Цього разу на своїй сторінці в Instagram Алла Мазур розповіла, що захиснику зробили операцію в Іспанії, і успішно.

"Встигли, як кажуть лікарі, впритик: бо вже могло початися зараження крові. Щоб врятувати ліву ступню Богдана, зробили одночасно кілька операцій. Зокрема, зібрали роздроблені уламки кісток. Пересадили судини і шкіру з правої ноги на ліву. Відновили нервові закінчення в лівій нозі, і тепер Богдан повністю відчуває стопу і пальці. Пишу так докладно, щоб було ясно, чому все це так дорого коштує", — пояснила Алла Мазур.

Алла Мазур додала, що, за словами мами захисника, до нього в іспанській клініці поставлися максимально уважно, четверо досвідчених лікарів проводили операцію 6 годин.

"Зараз ще не встає, сил мало, на знеболювальних. Але головне - все потихеньку заживає і ногу відчуває. І все це диво - лише завдяки вам! Уклінно дякую доброму серцю кожного, хто підтримав нашого захисника донатом❤️❤️❤️ І молюся, щоб швидше ми всі разом побачили, як він вільно ходить. Богдан про це мріє також, бо каже - побратими чекають. Трохи зміцніє - обіцяє записати відео для вас", — наголосила ведуча "1+1" Алла Мазур.

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