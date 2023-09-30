Алла Мазур с "1+1" собирала средства в помощь 25-летнему Богдану Панчуку, который с первых дней полномасштабной войны защищал Украину на фронте, но в апреле получил страшное ранение обеих ног.

В этот раз на своей странице в Instagram Алла Мазур рассказала, что защитнику сделали операцию в Испании, и успешно.

"Успели, как говорят врачи, впритык: потому что могло начаться заражение крови. Чтобы спасти левую ступню Богдана, сделали одновременно несколько операций. В частности, собрали раздробленные обломки костей. Пересадили сосуды и кожу с правой ноги на левую. Возобновили нервные окончания в левой ноге, и теперь Богдан полностью чувствует стопу и пальцы. Пишу так подробно, чтобы было ясно, почему все это так дорого стоит", – объяснила Алла Мазур.

Алла Мазур добавила, что, по словам мамы защитника, к нему в испанской клинике отнеслись максимально внимательно, четыре опытных врача проводили операцию 6 часов.

"Сейчас еще не встает, сил мало, на обезболивающих. Но главное - все потихоньку заживает и ногу чувствует. И все это чудо - только благодаря вам! Поклонно благодарю доброе сердце каждого, кто поддержал нашего защитника донатом❤️❤️❤️ И молюсь, чтобы скорее мы все вместе увидели, как он свободно ходит. Богдан об этом мечтает также, потому что говорит - собратья ждут. Немного окрепнет - обещает записать видео для вас", - отметила ведущая "1+1" Алла Мазур.

Последние новости Украины:

Также сообщалось, что Алла Мазур удивила кадрами из ветхого вагона.

Ранее Алла Мазур подняла тему, которая волнует многих украинцев.

Кроме того, Politeka.net писала, что Алла Мазур после трагедий подняла очень трудную и важную тему.