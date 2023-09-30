Ведущий программы "Мир наизнанку", автор проекта "Год" Дмитрий Комаров решил раскрыть факты о контрнаступлении, которые ранее были секретными.

29 сентября состоялась премьера нового документального цикла «Год. Харьковщина», в котором Дмитрий Комаров и команда "Мир наизнанку" попытались с другой стороны раскрыть события и результаты Харьковского контрнаступления.

На своей странице в Instagram Дмитрий Комаров показал эксклюзивные кадры со съемок, а также поделился некоторыми подробностями.

"Они считали Харьков своим. Считали легкой добычей. Они "на легком" входили в город, не ожидая сопротивления. По сценарию, который представляла Россия, все должно было пройти очень быстро. Они ошиблись", - отметил Дмитрий Комаров.



⠀

В премьерном выпуске «Год. Харьковщина» Дмитрий Комаров показал, с чего началось полномасштабное вторжение для Харькова, раскрыл, как действовали защитники, когда силы противника преобладали наши в 20 раз по технике и в 10 раз – по личному составу, когда противник наносил сокрушительные удары по нашей системе ПВО.

"Сейчас мы уже можем говорить о некоторых фактах, которые раньше были секретными. И в свете этих фактов становится еще очевиднее то, как Харьковщина героически противостояла натиску врага с самого начала полномасштабной войны. И наконец, Харьковское контрнаступление превзошло самые смелые ожидания", — добавил Дмитрий Комаров.

Подробностями операции с Комаровым поделились командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский, командующий Оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский, руководитель ГУР Кирилл Буданов и многие другие герои и представители Сил Обороны Украины.

Последние новости Украины:

Комаров из "Мир наизнанку" раскрыл неизвестные подробности трагедии Каховского водохранилища.

Дмитрий Комаров рассказал, как мог погибнуть на съемках "Мир наизнанку".

Трагически оборвалась жизнь героя программы Дмитрия Комарова из «Мир наизнанку».