Гороскоп Таро для кожного знака зодіаку на 30 вересня 2023 розрахований на день, коли Місяць в Овні все ще виражає енергію Повного місяця.

Тут Ви можете отримати корисну інструкцію, як провести цей день вдало.

Овен (21 березня – 19 квітня)

Карта Таро: Шістка Пентаклей.

Приготуйтеся. Ця карта Таро може донести істину, як гострий меч. Ви даєш, Овен, але кілька людей у ​​вашому житті хотіли б, щоб ви це змінили. Вони хочуть, щоб ви навчилися брати так само щедро, як і віддавати. Шістка Пентаклею – це баланс між цими двома видами діяльності. Тож чому б сьогодні не спробувати? Візьміть щось, що вам пропонують. Вам не доведеться відповідати нічим, окрім щирого «Дякую».

Телець (20 квітня – 20 травня)

Карта Таро: Сімка Жезлів.

Ніщо хороше ніколи не дається легко, тому сьогоднішнє читання карт Таро показує, що ви будете упиратися у важкій битві. Коли ви отримуєте Сімку Жезлов, у вас з'являється багато позитивної енергії, тому не здавайтеся, коли життя стає важким. Ви будете завзяті, що б не трапилося сьогодні, і в процесі дізнаєтеся багато нового про себе.

Близнюки (21 травня – 20 червня)

Карта Таро: Вісімка Жезлов.

Ця карта Таро означає, що сьогодні ви будете дуже зайняті. У вас навіть не буде часу зібрати речі чи з'їсти обід. Останнім часом життя рухається з карколомною швидкістю, і все, що ви останнім часом робите, це "гасите пожежі". Важко уявити можливість зробити перерву, коли життя і робота стали такими вимогливими. Проте дуже важливо ефективно керувати своєю особистою енергією.

Рак (21 червня – 22 липня)

Карта Таро: Королева Меч.

Не поспішайте відкидати поради, тому що ви вважаєте, що хтось старший може не розуміти, про що говорить. Життя та час – прекрасні вчителі. Навіть якщо людина похилого віку (наприклад, мати або бабуся) говорить з місця, де життя було простіше, у повідомленні може бути крихта натхнення або мудрості. Спробуйте знайти її. Це може бути корисно для вас такою мірою, яку ви не розумієте зараз, але зрозумієте пізніше.

Лев (23 липня – 22 серпня)

Карта Таро: П'ятірка Мечів.

Сьогодні вам може здатися, що занадто багато ідей походить від друзів, сім'ї та людей, які не мають поняття, через що ви проходите. Це день, щоб з розумом вибирати те, що ви слухаєте. Можливо, вам доведеться встановити чіткіші межі за допомогою текстових повідомлень, електронних листів та телефонних дзвінків.

Діва (23 серпня – 22 вересня)

Карта Таро: Справедливість

Ви будете сидіти у своєму безпечному місці та розмірковувати, чому ви не могли народитися з більш завзятими та схильними до ризику рисами характеру. Ви той, хто ви є, і може здатися, що сьогоднішній день не принесе вам великої нагороди, яку ви сподівалися отримати. Але вона наближається, Діво. Повір у це.

Терези (23 вересня – 22 жовтня)

Карта Таро: Трійка Кубків.

Сьогодні буде емоційний день, коли ви плакатимете щасливими сльозами радості. Сьогоднішній день створений для дружби та спілкування з людьми, які спонукають вас глибоко любити та віддавати своє серце, не побоюючись за майбутнє. Трійка Кубків може залучити до вашого життя інших людей, які стануть учителями, наставниками та вихователями. Отже, приготуйтеся до обіймів!

Скорпіон (23 жовтня – 21 листопада)

Мапа Таро: Башта.

Несподіванка може загрожувати порушити ваш розклад та зруйнувати плани. Ви можете взяти під свій контроль і не дозволити нікому перешкодити тому, чого ви маєте намір досягти сьогодні. Ви можете почуватися трохи невпевнено, тому корисно попросити перерву, щоб очистити думки та обробити емоції, але що б ви не робили, не дозволяйте речам проникнути вам під шкіру. Ваш день не обов'язково має визначатись одним маленьким моментом.

Стрілець (22 листопада - 21 грудня)

Карта Таро: Туз Меч.

Все, що потрібно, це одне рішення, засноване на ідеї, яка, коли вона у вас була, здавалася ідеальною. Сьогодні не ховайте думки та ідеї під килим і не ховайте їх у глибині душі на майбутнє. Сьогодні день дій. Туз Меч також може означати, що ви вкладаєте гроші туди, де ви говорите. Отже, ви можете вкласти гроші в бізнес-ідею чи щось пов'язане з вашим майбутнім.

Козеріг (22 грудня - 19 січня)

Карта Таро: Десятка Кубків.

Це чудовий день, наповнений люблячою підтримкою друзів, сім'ї, колег та людей, які дбають про вас. Не відштовхуй сьогодні кохання через те, що ти зайнятий. Покладіться на любов і дружбу як джерело надії, натхнення і радості.

Водолій (20 січня – 18 лютого)

Карта Таро: Король Жезлов.

Сьогодні ви зробите все в одну мить. Вам не сподобається відчувати себе затриманим у пробці чи через те, що хтось вирішив поставити багато питань на роботі під час зустрічі. Йдеться про вас і про те, як ви думаєте сьогодні, тому довіряйте своєму судженню і дотримуйтесь свого шляху.

Риби (19 лютого - 20 березня)

Карта Таро: Маг.

Ідіть до мети. Сьогодні ви зможете отримати бажане, не шукаючи занадто ретельно онлайн. Ваші дослідницькі навички окупляться. Ви можете зробити хороші покупки та угоди, не потребуючи підтримки. Ура!

Джерело: yourtango.com.

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