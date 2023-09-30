Гороскоп Таро для каждого знака зодиака на 30 сентября 2023 года рассчитан на день, когда Луна в Овне все еще выражает энергию Полнолуния.

Здесь Вы можете получить полезную инструкцию, как провести этот день удачно.

Овен (21 марта – 19 апреля)

Карта Таро: Шестерка Пентаклей.

Приготовьтесь. Эта карта Таро может донести истину, как обоюдоострый меч. Вы дающий, Овен, но несколько человек в вашей жизни хотели бы, чтобы вы это изменили. Они хотят, чтобы вы научились брать так же щедро, как и отдавать. Шестерка Пентаклей – это баланс между этими двумя видами деятельности. Итак, почему бы сегодня не попробовать? Возьмите что-нибудь, что вам предлагают. Вам не придется отвечать ничем, кроме искреннего «Спасибо».

Телец (20 апреля – 20 мая)

Карта Таро: Семерка Жезлов.

Ничто хорошее никогда не дается легко, поэтому сегодняшнее чтение карт Таро показывает, что вы будете упорствовать в тяжелой битве. Когда вы получаете Семерку Жезлов, у вас появляется много положительной энергии, поэтому не сдавайтесь, когда жизнь становится трудной. Вы будете упорны, что бы ни случилось сегодня, и в процессе узнаете много нового о себе.

Близнецы (21 мая – 20 июня)

Карта Таро: Восьмерка Жезлов.

Эта карта Таро означает, что сегодня вы будете очень заняты. У вас даже не будет времени собрать вещи или съесть обед. В последнее время жизнь движется с головокружительной скоростью, и все, что вы в последнее время делаете, это "тушите пожары". Трудно представить себе возможность сделать перерыв, когда жизнь и работа стали такими требовательными. Однако очень важно эффективно управлять своей личной энергией.

Рак (21 июня – 22 июля)

Карта Таро: Королева Мечей.

Не спешите отвергать советы, потому что вы думаете, что кто-то постарше может не понимать, о чем говорит. Жизнь и время — прекрасные учителя. Даже если пожилой человек (например, мать или бабушка) говорит из места, где жизнь была проще, в сообщении может быть крупица вдохновения или мудрости. Попробуйте найти ее. Это может быть полезно для вас в той степени, которую вы не понимаете сейчас, но поймете позже.

Лев (23 июля – 22 августа)

Карта Таро: Пятерка Мечей.

Сегодня вам может показаться, что слишком много идей исходит от друзей, семьи и людей, которые понятия не имеют, через что вы проходите. Это день, чтобы с умом выбирать то, что вы слушаете. Возможно, вам придется установить более четкие границы с помощью текстовых сообщений, электронных писем и телефонных звонков.

Дева (23 августа – 22 сентября)

Карта Таро: Справедливость

Вы будете сидеть в своем безопасном месте и размышлять, почему вы не могли родиться с более упорными и склонными к риску чертами характера. Вы тот, кто вы есть, и может показаться, что сегодняшний день не принесет вам той большой награды, которую вы надеялись получить. Но она приближается, Дева. Поверь в это.

Весы (23 сентября – 22 октября)

Карта Таро: Тройка Кубков.

Сегодня будет эмоциональный день, когда вы будете плакать счастливыми слезами радости. Сегодняшний день создан для дружбы и общения с людьми, которые побуждают вас глубоко любить и отдавать свое сердце, не опасаясь за будущее. Тройка Кубков может привлечь в вашу жизнь других людей, которые станут учителями, наставниками и воспитателями. Итак, приготовьтесь к объятиям!

Скорпион (23 октября – 21 ноября)

Карта Таро: Башня.

Неожиданность может грозить нарушить ваше расписание и разрушить планы. Вы можете взять под свой контроль и не позволить никому помешать тому, чего вы намереваетесь достичь сегодня. Вы можете чувствовать себя немного неуверенно, поэтому полезно попросить перерыв, чтобы очистить мысли и обработать эмоции, но что бы вы ни делали, не позволяйте вещам проникнуть вам под кожу. Ваш день не обязательно должен определяться одним маленьким моментом.

Стрелец (22 ноября – 21 декабря)

Карта Таро: Туз Мечей.

Все, что нужно, — это одно решение, основанное на идее, которая, когда она у вас была, казалась идеальной. Сегодня не прячьте мысли и идеи под ковер и не прячьте их в глубине души на будущее. Сегодня день действий. Туз Мечей также может означать, что вы вкладываете деньги туда, где вы говорите. Итак, вы можете вложить деньги в бизнес-идею или что-то, связанное с вашим будущим.

Козерог (22 декабря – 19 января)

Карта Таро: Десятка Кубков.

Это чудесный день, наполненный любящей поддержкой друзей, семьи, коллег и людей, которые заботятся о вас. Не отталкивай сегодня любовь из-за того, что ты занят. Положитесь на любовь и дружбу как на источник надежды, вдохновения и радости.

Водолей (20 января – 18 февраля)

Карта Таро: Король Жезлов.

Сегодня вы сделаете все в один миг. Вам не понравится чувствовать себя задержанным в пробке или из-за того, что кто-то решил задать много вопросов на работе во время встречи. Речь идет о вас и о том, как вы думаете сегодня, поэтому доверяйте своему суждению и следуйте своему пути.

Рыбы (19 февраля – 20 марта)

Карта Таро: Маг.

Идите к цели. Сегодня вы сможете получить желаемое, не ища слишком усердно онлайн. Ваши исследовательские навыки окупятся. Вы можете совершить хорошие покупки и сделки, не нуждаясь в поддержке. Ура!

Источник: yourtango.com.

Последние новости Украины:

Гороскоп на неделю с 25 сентября по 1 октября для всех знаков Зодиака: у кого откроются новые возможности.

Как сообщала Politeka, названы самые заботливые знаки Зодиака: можно обращаться к ним за помощью в трудный день.

Также Politeka писала про топ-5 самых умных знаков Зодиака: астрологи составили рейтинг.