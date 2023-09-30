Відомий музикант та творець "Культурного десанту" Коля Серга розповів про свої зустрічі з Валерієм Залужним.

Одеський музикант Коля Серга, який свого часу був одним із провідних шоу "Орел і Решка", з початку повномасштабної війни вступив до лав у ЗСУ, а згодом створив "Культурний десант", зізнався, що вже особисто знайомий з Головнокомандувачем ЗСУ Валерієм Залужним і кілька разів із ним бачився.

Про це Коля Серга розповів в інтерв'ю на ютуб-каналі Андріани Кучер.

За словами музиканта, Валерій Федорович давно знає про нього через Культурний десант та концерти артистів, які він організовує для військових. А зустрілися вони з приводу створення культурологічного управління у ЗСУ.

"З цього питання ми й знайомі. Я думаю кілька місяців уже, як ми познайомилися. Справа в тому, що Валерій Федорович про мене знав дуже давно, ну там з моменту, коли "Культурний десант" набув поширення", - розповів Коля Серга.

За його словами, і Валерій Залужний і Генштаб сприяли розвитку "Культурного десанту". А на зустрічах із Головнокомандувачем музикант робив доповіді про їхню діяльність.

Як зазначив Коля Серга, Валерій Залужний його дуже надихає. Навіть коли на одну із зустрічей музикант прийшов дуже виснаженим та втомленим, то вийшов після розмови натхненним та енергійним.

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