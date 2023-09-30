Известный музыкант и создатель "Культурного десанта" Коля Серга рассказал о своих встречах с Валерием Залужным.

Одесский музыкант Коля Серга, который в свое время был одним из ведущих шоу "Орел и Решка", с начала полномасштабной войны вступил в ряды в ВСУ, а спустя некоторое время создал "Культурный десант", признался, что уже лично знаком с Главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным и несколько раз с ним виделся.

Об этом Коля Серга рассказал в интервью на ютуб-канале Андрианы Кучер.

По словам музыканта, Валерий Федорович давно знает о нем из-за Культурного десанта и концертов артистов, которые он организовывает для военных. А встретились они по поводу создания культурологического управления в ВСУ.

"С этого вопроса мы и знакомы. Я думаю несколько месяцев уже, как мы познакомились. Дело в том, что Валерий Федорович обо мне знал очень давно, ну там с момента, когда "Культурный десант" обретал распространение", - рассказал Коля Серга.

По его словам, и Валерий Залужный и Генштаб содействовали в развитии "Культурного десанта". А на встречах с Главнокомандующим музыкант делал доклады об их деятельности.

Как отметил Коля Серга, Валерий Залужный его очень вдохновляет. Даже когда на одну из встреч музыкант пришел очень истощенным и уставшим, то вышел после разговора вдохновленным и энергичным.

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