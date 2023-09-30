Популярний український реп-виконавець, продюсер і чоловік Насті Каменських Потап, який близько півроку тому бурхливо оскандалився піснею "Волонтер", а також отримує багато критики за свої втечі за кордон, вирішив зробити ще одну спробу та випустив нову пісню. Реліз пісні "Тихої ночі" у колаборації з виконавцем Horizon Потап представив на своїй сторінці у Instagram. Крім того, пісня вийшла на ютуб-каналі артиста.

У підписі до публікації Потап розповів, Horizon скинув йому цей біт, коли Україну щоночі бомбили, а люди забили про сон, сидячи в укриттях і переживаючи за себе та близьких.

"Я знаю, що у кожного із нас відгукнуться ці сенси. Ми сумуємо за нормальними простими речами: за зустрічами з батьками, за можливістю не чути сирени та вибухи, за відкритим небом і ще багато за чим. Як ніколи, зараз ми всі дуже цінуємо ті мирні часи і спогади. І хочемо, щоб якнайскоріше усе найкраще з цього мирного життя повернулося до нас!", - написав Потап.

Треба сказати, що багатьом користувачам нова пісня Потапа припала до душі, однак знайшлися і ті, хто пригадав артисту всі його "гріхи":

"Офігенно, старий добрий По! Клас".

"Вітаю з прем'єрою".

"Дуже сподобалася пісня та кліп".

"Олексію Андрійовичу, вітаю з прем'єрою, найкращий".

"Нарешті! З прем'єрою вас, хлопці".

"Дуже хороше виконання".

"На яких, соромлюся спитати, майданчиках? На дворових?".

"Потап, чекаємо великого інтерв'ю у Раміни, чи Гордона, чи Єфросініної".

"Пісня класна! Зайвий цей Потап, який піариться на волонтерстві, та його бородатий кент, що мекає чи б'є про Нью-вей на Березняках".

"Гі*но чергове! Потап, припини вже!".

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