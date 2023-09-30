Переможець "Голос країни" Сергій Лазановський поділився як займається домашніми справами. Зірка опублікувала кадри у своєму Інстаграмі, де ділиться з фанатами не лише творчістю, а й особистими кадрами.

На відео Лазановський з'явився з голим торсом, одягнувся в домашній одяг, взяв рукавички та розпочав прибирання у будинку. Зірка показала весь процес, поки займався марафетом у своєму житлі. Українці одразу ж відреагували на сторіс артиста, написавши колючий коментар у бік Макса Барських.

"Цікаво, а Барських так уміє?", - написала фанатка у директ Сергію, який вирішив поділитися цим із українцями.

"Ахахахаха, випав", – написав зірка.

Варто зазначити, що Сергій Лазановський - відомий український співак, який прославився завдяки "Голосу країни". Там зірка кілька років тому потрапив у команду Наді Дорофєєвої, дійшов до фіналу та переміг на проекті. Артист, як і інші знаменитості, підтримує Україну у боротьбі з російськими окупаційними військами. А після повномасштабного вторгнення Сергій почав співати просто на вулицях, збираючи гроші на допомогу ЗСУ. А його виступи почали збирати мільйони переглядів у соціальних мережах.

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