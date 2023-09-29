Популярна українська актриса та героїня реаліті-шоу "Холостяка" Ксенія Мішина поділилася в мережі кадром, наголосивши на українській красі. Ксенія показала простий образ без яскравого макіяжу та трендового дорогого одягу, проте не це викликало суперечки у мережі.

"Made in UA" - написала Мішина під кадром, позуючи поблизу перед об'єктивом. У мережі звернули увагу на зовнішній вигляд артистки.

При цьому багато хто обговорив можливі уколи краси Ксенії. І хоча раніше Мішина неодноразово помічала, що ні горбинку на носі, ні губи міняти не збирається, частина аудиторії актриси сумнівається в її щирості.

«Ксюша, це незаконно бути такою гарною; Не перекачуйте губи. У вас своя гарна форма губ. А то будете, як усі, з рибним ротом; Ось чому Україна незламна і сильна, бо тільки у нас найкрасивіші дівчатка;

Ксюша, здається ніби у вас обличчя та губи змінилися; Хто розповість, що це за олівець чи помада?; Чарівна, але вже не така, як і раніше».

Раніше Мішина постала перед публікою в крихітному чорному вбранні та сатинових туфлях від Versace.

Вона також опублікувала відео, на якому вони прогулювалися з подругою Києвом перед заходом. У підписі до відео вона просто написала "Дружбу".

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