Популярная украинская актриса и героиня реалити-шоу "Холостяка" Ксения Мишина поделилась в сети кадром, подчеркнув акцент на украинской красоте. Ксения показала простой образ без яркого макияжа и трендовой дорогой одежды, однако не это вызвало споры в сети.
«Made in UA» - написала Мишина под кадром, позируя вблизи перед объективом. В сети же обратили внимание на внешний вид артистки.
При этом многие обсудили возможные уколы красоты Ксении. И хотя ранее Мишина не раз подмечала, что ни горбинку на носу, ни губы менять не собирается, часть аудитории актрисы сомневается в ее искренности.
«Ксюша, это незаконно быть такой красивой; Не перекачивайте губы. У вас своя красивая форма губ. А то будете как все, с рыбьим ртом; Вот почему Украина несгибаемая и сильная, потому что только у нас самые красивые девочки;
Ксюша, кажется будто у вас лицо и губы изменились; Кто расскажет, что это за карандаш или помада?; Очаровательная, но уже не такая, как ранее».
Ранее Мишина предстала перед публикой в крошечном черном наряде и сатиновых туфлях от Versace.
Она также опубликовала видео, на котором они прогуливались с подругой по Киеву перед мероприятием. В подписи к видео она просто написала "Дружба".
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