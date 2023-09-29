На шоу "Голос країни" прийшла українка, яка перемогла у конкурсі "Королева Польщі", та вразила тренерів.

На ютуб-каналі "Голосу країни" з'явився фрагмент випуску нового сезону, в якому показали історію дівчини з Хмельницького Катерини Козлової, яка вже 9 років мешкає у Варшаві. Як виявилося, дівчина брала участь у конкурсі "Королева Польщі" та перемогла у ньому.

Наразі Катерина Козлова прийшла підкорювати сцену "Голосу країни". Для виступу вона обрала пісню Bleeding love та розгорнула до себе одразу двох тренерів – Надю Дорофєєву та Артема Пивоварова.

Коли тренери спілкувалися з Катею і вона розповіла, що стала переможницею польського конкурсу, Артем Пивоваров не дотримав емоцій.

"Серйозно? Українка перемогла у конкурсі "Королева Польщі"? Вау! І ми хочемо вам подякувати, що ви несете культуру України до Польщі. Це дуже важлива місія на сьогоднішній день. І ми сьогодні дуже хочемо подякувати Польщі в черговий раз за те, що вона так сприймає нас", - емоційно сказав Артем Пивоваров.

До теплих слів на адресу Польщі приєдналася і Катя, вона прямо зі сцени звернулася до поляків польською мовою та висловила їм свою подяку.

Варто зазначити, що учасниця довго сумнівалася та обирала між двома тренерами, але у підсумку зробила ставку на Артема Пивоварова та вирушила до його команди.

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