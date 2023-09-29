На шоу "Голос країни" пришла украинка, которая победила в конкурсе "Королева Польши", и поразила тренеров.

На ютуб-канале "Голосу країни" появился фрагмент выпуска нового сезона, в котором показали историю девушки из Хмельницкого Екатерины Козловой, которая уже 9 лет живет в Варшаве. Как оказалось, девушка принимала участие в конкурсе "Королева Польши" и победила в нем.

Теперь Екатерина Козлова пришла покорять сцену "Голосу країни". Для выступления она выбрала песню Bleeding love и развернула к себе сразу двух тренеров – Надю Дорофееву и Артема Пивоварова.

Когда тренеры общались с Катей, и она рассказала, что стала победительницей польского конкурса, Артем Пивоваров не сдержал эмоций.

"Серьезно? Украинка победила в конкурсе "Королева Польши"? Вау! И мы хотим вас поблагодарить, что вы несете культуру Украины в Польшу. Это очень важная миссия на сегодняшний день. И мы сегодня очень хотим поблагодарить Польше в очередной раз за то, что она так принимает нас", - эмоционально сказал Артем Пивоваров.

К теплым словам в адрес Польши присоединилась и Катя, она прямо со сцены обратилась к полякам на польском языке и выразила им свою благодарность.

Стоит отметить, что участница долго сомневалась и выбирала между двумя тренерами, но в итоге сделала ставку на Артема Пивоварова и отправилась в его команду.

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