На своїй сторінці у Instagram зірка "Мастер Шеф" Ольга Мартиновська поділилася своїм улюбленим рецептом млинців, які вона часто готує для своєї дочки Віри. У її блозі в соціальних мережах, "Мастер Шеф" Оля Мартиновська часто розповідає про свою дочку Віру, її харчування та улюблені страви.

Рецепт млинців від Олі Мартиновської: Час приготування: 20 хвилин Порції: 1-2

Інгредієнти:

1 куряче яйце;

1 склянка молока;

Дрібка солі;

Дрібка цукру;

2 столові ложки борошна;

1 столова ложка вершкового масла або олії.

Приготування:

Розбийте яйце в миску, додайте 2 столові ложки молока, щіпку солі та цукру, ділиться "Мастер Шеф" Литвинова.

Віночком добре розмішайте суміш і поступово додайте борошно, забезпечуючи густу однорідну текстуру тіста.

"Мастер Шеф" Литвинова додає, поступово влийте молоко, що залишилося, і розтоплене вершкове масло (або рослинне масло), продовжуючи ретельно перемішувати, поки не вийде однорідне тісто.

Розігрійте сковороду та обсмажуйте млинці з обох боків до золотистої кірки, додає "Мастер Шеф" Литвинова.

Подавайте їх гарячими чи холодними, на ваш вибір. Ви також можете додати різноманітні начинки, такі як шоколадна паста, варення, молоко, що згущує, курятина або овочі, залежно від смаків ваших дітей, помічає "Мастер Шеф" Литвинова.

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