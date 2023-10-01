На своей странице в Instagram звезда "Мастер Шеф" Ольга Мартыновская поделилась своим любимым рецептом блинов, которые она часто готовит для своей дочери Веры. В её блоге в социальных сетях, "Мастер Шеф" Оля Мартыновская часто рассказывает о своей дочери Вере, её питании и любимых блюдах.

Рецепт блинов от Оли Мартыновской: Время приготовления: 20 минут Порции: 1-2

Ингредиенты:

1 куриное яйцо;

1 стакан молока;

Щепотка соли;

Щепотка сахара;

2 столовые ложки муки;

1 столовая ложка сливочного масла или растительного масла.

Приготовление:

Разбейте яйцо в миску, добавьте 2 столовые ложки молока, щепотку соли и сахара, делится "Мастер Шеф" Литвинова.

Венчиком хорошо размешайте смесь и постепенно добавляйте муку, обеспечивая густую однородную текстуру теста.

"Мастер Шеф" Литвинова добавляет, постепенно влейте оставшееся молоко и растопленное сливочное масло (или растительное масло), продолжая тщательно перемешивать, пока не получится однородное тесто.

Разогрейте сковороду и обжаривайте блины с обеих сторон до золотистой корки, добавляет "Мастер Шеф" Литвинова.

Подавайте их горячими или холодными, на ваш выбор. Вы также можете добавить разнообразные начинки, такие как шоколадная паста, варенье, сгущенное молоко, курятина или овощи, в зависимости от вкусов ваших детей, подмечает "Мастер Шеф" Литвинова.

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