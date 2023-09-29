Український інтерв'юер і радіоведучий Слава Дьомін розповів про ганьбу актора, якого українці пам'ятають за серіалом "Моя прекрасна няня".

Слава Дьомін у новому випуску програми "Слава ПРО" відзначив званням "чмоня тижня" російського актора, зірку серіалу "Моя прекрасна няня" Сергія Жигунова.

Дьомін розповів, що Жигунов — не тільки актор, а ще й продюсер і режисер, і от зараз він вирішив приїхати в український Крим і там зняти пропагандистське кіно.

"Зокрема, стрічка Жигунова буде нібито якби для дітей, і у фільмі актор розповість про курсантів Севастопольської філії Нахімовського училища, і діти там будуть шукати скарб, який був захований в часи Кримської війни. Ну і, за словами Жигунова, його стрічка покликана виховувати в юних телеглядачів любов до батьківщини і патріотизм", — заявив Слава Дьомін.

Слава Дьомін також відзначив цікавий факт: сам Жигунов жодного разу не сказав жодного слова про війну в Україні, а от його дружина у 2022 році написала пост в Instagram, що в Україні немає жодних нацистів, і російська влада бреше, щоправда, пізніше цей пост був видалений. Ну а сам Жигунов з цього року під санкціями в Україні.

"До речі, з достовірних джерел мені стало відомо, як весь цей зброд взагалі працює. Справа в тому, що їхня держава виділяє начебто гранти на зйомку патріотичних і пропагандистських фільмів, і отримують ці гранти зазвичай ті, хто мають їх отримати. Тобто офіційно все проходить легально, а по факту ці чмоні просто куплені, як голодні собаки на вулиці", — додав Слава Дьомін.

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