Украинский интервьюер и радиоведущий Слава Демин рассказал о позоре актера, которого украинцы помнят по сериалу "Моя прекрасная няня".

Слава Демин в новом выпуске программы "Слава ПРО" отметил званием "чмоня недели" российского актера, звезду сериала "Моя прекрасная няня" Сергея Жигунова.

Демин рассказал, что Жигунов — не только актер, но и продюсер и режиссер, и вот сейчас он решил приехать в украинский Крым и там снять пропагандистское кино.

"В частности, лента Жигунова будет якобы для детей, и в фильме актер расскажет о курсантах Севастопольского филиала Нахимовского училища, и дети там будут искать клад, который был спрятан во времена Крымской войны. Ну и, по словам Жигунова, его лента призвана воспитывать у юных телезрителей любовь к родине и патриотизм", - заявил Слава Демин.

Слава Демин также отметил интересный факт: сам Жигунов ни разу не сказал ни слова о войне в Украине, а вот его жена в 2022 году написала пост в Instagram, что в Украине нет никаких нацистов, и российская власть лжет, правда, позже этот пост был удален. Ну, а сам Жигунов с этого года под санкциями в Украине.

"Кстати, из достоверных источников мне стало известно, как весь этот сброд вообще работает. Дело в том, что их государство выделяет гранты на съемку патриотических и пропагандистских фильмов, и получают эти гранты обычно те, кто должен их получить. То есть официально все проходит легально, а по факту эти чмони просто куплены, как голодные собаки на улице", - добавил Слава Демин.

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