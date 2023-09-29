Українську красуню з «Голос країни» Ізабеллу Іващенко зірка «Євробачення» Сем Райдер помітив завдяки соцмережам.

На сліпих прослуховуваннях "Голос країни-13" Ізабелла заспівала «Space Man», з яким Сем Райдер взяв друге місце на пісенному конкурсі «Євробачення-2022». Крім того, тоді Сем Райдер набрав загалом 466 балів, і 1 місце за голосами журі, вперше за 20 років виводячи Велику Британію в топ-3. Нагадаємо, що перемогу на «Євробачення-2022» здобув український гурт Kalush Orchestra.

Почувши свою пісню з вуст української красуні на сцені «Голос країни», британський співак поширив її виступ у себе в соцмережах.

«Заспівала краще, ніж він»,

«Вітаю, красуня»,

«Крута»,

«Вау!»,

«Це було дуже круто! Молодчинка!»,

«Мурахи заполонили шкіру від цього голосу Неймовірна!», - комментують користувачі соцмереж виступ учасниці «Голос країни».

Зазначимо, що 21-річна учасниця «Голос країни» нині живе у Великій Британії, куди вона вимушено поїхала через повномасштабну війну. За кордоном Ізабелла разом з іншою співачкою організувала дует, записала авторські пісні та почала давати концерти.

Тренери «Голос країни» були настільки приголомшені потужним вокалом учасниці, що всі чотири натиснули червону кнопку. Співачка обрала команду Артема Пивоварова.

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