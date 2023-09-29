Украинскую красавицу из «Голос страны» Изабеллу Иващенко звезда «Евровидения» Сэм Райдер заметил благодаря соцсетям.

На слепых прослушиваниях "Голос страны-13" Изабелла спела Space Man, с которым Сэм Райдер взял второе место на песенном конкурсе Евровидение-2022. Кроме того, тогда Сэм Райдер набрал в общей сложности 466 баллов, и получил 1 место по голосам жюри, впервые за 20 лет выведя Великобританию в топ-3. Напомним, что победу на «Евровидении-2022» одержала украинская группа Kalush Orchestra.

Услышав свою песню из уст украинской красавицы на сцене "Голос страны", британский певец распространил ее выступление у себя в соцсетях.

«Спела лучше, чем он»,

«Поздравляю, красавица»,

"Крутая"

«Вау!»,

«Это было очень круто! Молодчинка!»,

«Мурашки заполонили кожу от этого голоса. Невероятная!» , – комментируют пользователи соцсетей выступление участницы «Голос страны».

Отметим, что 21-летняя участница «Голос страны» сейчас живет в Великобритании, куда она вынужденно уехала из-за полномасштабной войны. За границей Изабелла вместе с другой певицей организовала дуэт, записала авторские песни и начала давать концерты.

Тренеры "Голос страны" были настолько ошеломлены мощным вокалом участницы, что все четверо нажали красную кнопку. Певица выбрала команду Артема Пивоварова.

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