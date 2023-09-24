Тарас Тополя та музиканти гурту "Антитіла" вшанували пам'ять Андрія Кузьменка (Кузьми Скрябіна) та його мами.

Цього разу на офіційній сторінці гурту "Антитіла" в Instagram опублікували відео, в якому Тарас Тополя потужно виконав пісню покійного Кузьми Скрябіна.

Цим постом Тарас Тополя та інші учасники гурту "Антитіла" вшанували пам'ять мами Кузьми Ольги Михайлівни, яка пішла з життя 23 вересня у віці 76 років.

"Вчора пішла у засвіти мама Кузьми – Ольга Михайлівна Кузьменко. Людина з великим добрим серцем і дуже сильним духом. Велика втрата для усіх, хто знав Ольгу Михайлівну. На жаль, у Львові на концерті з нагоди дня народження Кузьми ми не змогли зустрітися, адже стан здоров‘я Ольги Михайлівни вже тоді був не найкращим", — написали на сторінці гурту "Антитіла".

Тарас Тополя та "Антитіла"наголосили, що пам‘ять про таких людей живе, поки живуть пісні — в цьому випадку пісні Скрябіна.

"Сьогодні це виконання «Люди як кораблі» Тараса Тополі з симфонічним оркестром у Львові, у рідному місті Ольги Михайлівни та Кузьми звучить в пам‘ять про Ольгу Михайлівну. Співчуття усій родині! Світла пам‘ять!", — додали "Антитіла".

Мама Кузьми Скрябіна працювала викладачкою фортепіано в музичній школі. Також вона мала майстерню з виробництва керамічних дзвіночків та ангелів. Після загибелі Андрія Кузьменка в ДТП в 2015 році Ольга Михайлівна видала три книги, присвячені синові.

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