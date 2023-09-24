В этот раз на официальной странице группы "Антитела" в Instagram опубликовали видео, как Тарас Тополя мощно исполнил песню покойного Кузьмы Скрябина.

Этим постом Тарас Тополя и другие участники группы "Антитела" почтили память мамы Кузьмы Ольги Михайловны, которая ушла из жизни 23 сентября в возрасте 76 лет.

"Вчера ушла в засветы мама Кузьмы – Ольга Михайловна Кузьменко. Человек с большим добрым сердцем и очень сильным духом. Большая потеря для всех, кто знал Ольгу Михайловну. К сожалению, во Львове на концерте по случаю дня рождения Кузьмы мы не смогли встретиться, ведь состояние здоровья Ольги Михайловны уже тогда было не лучшим", - написали на странице группы "Антитела".

Тарас Тополя и "Антитела" отметили, что память о таких людях живет, пока живут песни - в этом случае песни Скрябина.

"Сегодня это исполнение "Люди как корабли" Тараса Тополи с симфоническим оркестром во Львове, в родном городе Ольги Михайловны и Кузьмы звучит в память об Ольге Михайловне. Соболезнования всей семье! Светлая память!", - добавили "Антитела".

Мама Кузьмы Скрябина работала преподавательницей фортепиано в музыкальной школе. Также у нее была мастерская по производству керамических колокольчиков и ангелов. После гибели Андрея Кузьменко в ДТП в 2015 году Ольга Михайловна издала три книги, посвященные сыну.

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