Надя Дорофєєва, перебуваючи у червоному кріслі тренера «Голос країни», продовжує активно зніматися, ділитися новими кадрами в мережі та розповідати про себе. Цього разу Дорофєєва вирішила показати щасливий момент із Максом Барським, з яким раніше випустила кліп.

Як відомо, неавно українська співачка та тренер "Голосу країни-13", Надя Дорофєєва, а також знаменитий співак Макс Барських порадували своїх шанувальників особливою подією.

Зрадівши своїх фанатів, артисти нагадали про свою композицію, яка названа "Рітмі". Прем'єра цього дуетного треку від цих талановитих виконавців раніше викликала багато обговорень. На цей раз Дорофєєву розкритикували через простий танець.

«Вау звідки стільки злості до Дорофєєва? Вона заслуговує на дитячі радості. Вони з Максом друзі, всі ок, можете розходитися. Поторкайте траву на вулиці, як то кажуть; Щодо вона як дитина себе всюди поводиться. Стрибаючий скаче щось витанцьовує. Видно як Барських трохи не в темі, але підіграє цій дитині;

Що це за напади у Наді? Вже ніби доросла, а поведінка, як у 10-річної дитини). Дуже награно і видно, що Максу не комфортно, але він як джентльмен підіграє "жінку"); Надя показово весела, такі нещирі кривляння. Акторка вона ніяка…» - написали Дорофєєвій під постом.

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