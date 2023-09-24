Цього разу на своїй сторінці в Instagram Тарас Цимбалюк поділився з українцями роздумами на тему віри та пропаганди.

"Віра - потужна річ! Людина постійно шукає джерело, куди вона може її спрямувати. Це невідʼємна частина нашого нутра: людям треба у щось вірити. Зрозумівши цю стихійну потребу, темні сили почали «народжувати» виключно страшні джерела для віри. Я зараз не про сумнівних гадалок, астрологів, котрі ростуть як гриби у соц мережах, користуючись людською недалекістю", — пише Тарас Цимбалюк.

Цимбалюк наголосив, що пропаганда - магніт для тих, хто не проти, щоб думали і вирішували за них.

"І ще - одна з ключових форм побудови фундаменту усіх війн. На жаль, ми можемо переконатись на власному досвіді…", — зазначив актор.

Цимбалюк навів у якості прикладу скупчення фанатів Гітлера, зібрані дуже грамотною, плановою пропагандою, що призвело до страшних наслідків. Крім того, актор несподівано висловивсся про хвристиянство.

"Євреї, до речі, у свій час, для впливу/поневолення людства, придумали християнство - геніальний винахід. На мою думку, церква - один з найефективніших форм бізнесу за усі часи. Ще більш гросмейстерським кроком був - приплести церкву до політичних сил", — заявив Тарас Цимбалюк.

Актор розповів, що переворотом в історії людства став 1848 рік — тоді зʼявився маніфест комуністичної партії та народився комунізм.

"Совєти це хапнули … думаючи, це ж ідеально… : ми ж можемо на**бувати свій примітивний пролетаріат, мовляв, ми вам «дамо», врешті решт «власть»… - ось вам поштовх. Ну, далі ви знаєте… : віра у неіснуючі ідеали + постійне перебування під ковпаком страху … зростило найбільш запущений, практично невиліковний процес деградації. Відхльобує весь світ… українці - найтактильніше", — додав Тарас Цимбалюк.

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