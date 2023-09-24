В этот раз на своей странице в Instagram Тарас Цымбалюк поделился с украинцами размышлениями по теме веры и пропаганды.

"Вера - мощная вещь! Человек постоянно ищет источник, куда он может ее направить. Это неотъемлемая часть нашего нутра: людям нужно во что-то верить. Поняв эту стихийную потребность, темные силы начали "рожать" исключительно страшные источники для веры. Я сейчас не о сомнительных ворожках, астрологах, которые растут как грибы в социальных сетях, пользуясь человеческой недалекостью", — пишет Тарас Цымбалюк.

Цымбалюк подчеркнул, что пропаганда - магнит для тех, которые не против, чтобы думали и решали за них.

"И еще – одна из ключевых форм построения фундамента всех войн. К сожалению, мы можем убедиться на собственном опыте…", — отметил актер.

Цымбалюк привел в пример скопления фанатов Гитлера, собранные очень грамотной, плановой пропагандой, что привело к страшным последствиям. Кроме того, актер неожиданно высказался о христианстве.

"Евреи, кстати, в свое время, для влияния/ порабощения человечества, придумали христианство - гениальное изобретение. По моему мнению, церковь - одна из самых эффективных форм бизнеса за все времена. Еще более гроссмейстерским шагом был - приплести церковь к политическим силам", – заявил Тарас Цымбалюк.

Актер рассказал, что переворотом в истории человечества стал 1848 год – тогда появился манифест коммунистической партии и родился коммунизм.

"Советы это ухватили... думая, это же идеально... : мы же можем на**ывать свой примитивный пролетариат, мол, мы вам "дадим", в конце концов "власть"... - вот вам толчок. Ну, дальше вы знаете... : вера в несуществующие идеалы" + постоянное пребывание под колпаком страха... вырастило наиболее запущенный, практически неизлечимый процесс деградации. Отхлебывает весь мир… украинцы – тактильнее всего", — добавил Тарас Цымбалюк.

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