Цього разу на своїй сторінці в Instagram Ірина Білик розмістила лаконічний та зворушливий пост, аби вшанувати пам'ять Андрія Кузьменка (Кузьми Скрябіна) та його мами Ольги Михайлівни, яка пішла з життя 23 вересня у віці 76 років.

"😢Є тільки один великий сенс в цій смерті, вона дуже скоро побачить свого Андрійка! Спочивайте з миром, Ольга Михайлівно!", — написала Ірина Білик під архівною світлиною, на якій Кузьма Скрябін позує разом із мамою.

Мама Кузьми Скрябіна працювала викладачкою фортепіано в музичній школі. Крім того, Ольга Михайлівна мала майстерню з виробництва керамічних дзвіночків та ангелів. Після загибелі Кузьми в ДТП в 2015 році вона видала три книги, присвячені синові.

Українці в коментарях до посту Ірини Білик висловлюють свої співчуття й також вшановують пам'ять Ольги Михайлівни та Кузьми:

"Дуже шкода(( смерть сина забрало у неї багато років життя. Вічна пам‘ять!";

"Вічна пам’ять матері, яка народила великого сина України!";

"Дуже шкода! Хай спочиває з Богом ! 🙏І буде поряд з Андрієм😢";

"Сумую за Кузьмою. Не знала його особисто, обожнювала його пісні і як людину. 😢 Але мені здавалось, що знала його усе життя. Він заслуговує нашу повагу та памʼять на довгі роки. Мати Андрія красуня така була. Покойтеся з миром, Боженька собі гарних людей забирає".

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