В этот раз на своей странице в Instagram Ирина Билык разместила лаконичный и трогательный пост, чтобы почтить память Андрея Кузьменко (Кузьмы Скрябина) и его мамы Ольги Михайловны, которая ушла из жизни 23 сентября в возрасте 76 лет.

"😢Есть только один большой смысл в этой смерти, она очень скоро увидит своего Андрюшу! Покойтесь с миром, Ольга Михайловна!", - написала Ирина Билык под архивной фотографией, на которой Кузьма Скрябин позирует вместе с мамой.

Мама Кузьмы Скрябина работала преподавательницей фортепиано в музыкальной школе. Кроме того, Ольга Михайловна имела мастерскую по производству керамических колокольчиков и ангелов. После гибели Кузьмы в ДТП в 2015 году она издала три книги, посвященные сыну.

Украинцы в комментариях к посту Ирины Билык выражают свои соболезнования и также чтят память Ольги Михайловны и Кузьмы:

"Очень жаль(( смерть сына унесла у нее много лет жизни. Вечная память!");

"Вечная память матери, родившей великого сына Украины!";

"Очень жаль! Пусть покоится с Богом! 🙏И будет рядом с Андреем😢";

"Скучаю по Кузьме. Не знала его лично, обожала его песни и как человека. 😢Но мне казалось, что знала его всю жизнь. Он заслуживает наше уважение и память на долгие годы. Мать Андрея красавица такая была. Покойтесь с миром, Боженька себе хороших людей уносит".

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