На ютуб-каналі "Голосу країни" з'явився фрагмент випуску нового сезону, в якому показали історію молодої українки Тетяни Труш із Хмельницької області, яка змушена була виїхати до Польщі з початку повномасштабної війни. Дівчина прийшла на проект разом із чоловіком-інвалідом Василем, який дуже сильно її підтримував.

За словами Тані, коли почалася війна, її чоловікові було складно в інвалідному візку спускатися в укриття. Тому вони вирішили переїхати до Кракова, де нині живуть і працюю айтішниками.

Як зізналася учасниця, вона довгий час не співала, проте з початку війни почала знову займатися вокалом. На "Голос країни" вона прийшла не стільки заради перемоги, скільки заради участі та набуття сміливості та впевненості у собі.

Власне, ніхто з тренерів до Тетяни не повернувся, хоч усім сподобалося її ніжне виконання пісні Lift me up. Також спів учасниці припав до душі користувачам мережі, які відразу почали підтримувати її в коментарях:

"Так тендітно, красиво виконали, немов політ метелика. Дякую".

"Чудовий голос! Не зупиняйся, красуне".

"Дуже ніжно, тендітно, неймовірно красиво".

"Казковий голос! Як принцеса із казки!".

"Насправді хороший тембр, ніжний, шкода, що хвилювання помічають більше ніж тембр".

"Дуже хороший голос! Таких учасників треба брати! Індивідуальний голос!"

"Таня, ти велика молодчина! Ти сильна жінка - приклад для багатьох!"

"Прекрасний виступ!".

"Казковий і ніжний голос, що зачаровує".

"Чудова дівчина, такий чуттєвий".

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