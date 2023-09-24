На ютуб-каналі "Голосу країни" з'явився фрагмент випуску нового сезону, в якому показали історію молодої українки Тетяни Труш із Хмельницької області, яка змушена була виїхати до Польщі з початку повномасштабної війни. Дівчина прийшла на проект разом із чоловіком-інвалідом Василем, який дуже сильно її підтримував.
За словами Тані, коли почалася війна, її чоловікові було складно в інвалідному візку спускатися в укриття. Тому вони вирішили переїхати до Кракова, де нині живуть і працюю айтішниками.
Як зізналася учасниця, вона довгий час не співала, проте з початку війни почала знову займатися вокалом. На "Голос країни" вона прийшла не стільки заради перемоги, скільки заради участі та набуття сміливості та впевненості у собі.
Власне, ніхто з тренерів до Тетяни не повернувся, хоч усім сподобалося її ніжне виконання пісні Lift me up. Також спів учасниці припав до душі користувачам мережі, які відразу почали підтримувати її в коментарях:
- "Так тендітно, красиво виконали, немов політ метелика. Дякую".
- "Чудовий голос! Не зупиняйся, красуне".
- "Дуже ніжно, тендітно, неймовірно красиво".
- "Казковий голос! Як принцеса із казки!".
- "Насправді хороший тембр, ніжний, шкода, що хвилювання помічають більше ніж тембр".
- "Дуже хороший голос! Таких учасників треба брати! Індивідуальний голос!"
- "Таня, ти велика молодчина! Ти сильна жінка - приклад для багатьох!"
- "Прекрасний виступ!".
- "Казковий і ніжний голос, що зачаровує".
- "Чудова дівчина, такий чуттєвий".
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