На ютуб-канале "Голосу країни" появился фрагмент выпуска нового сезона, в котором показали историю молодой украинки Татьяны Труш из Хмельницкой области, которая вынуждена была выехать в Польшу с начала полномасштабной войны. Девушка пришла на проект вместе с мужем-инвалидом Василием, который очень сильно ее поддерживал.

По словам Тани, когда началась война, ее мужу было сложно в инвалидной коляске спускаться в укрытие. Поэтому они приняли решение переехать в Краков, где сейчас оба живут и работаю айтишниками.

Как призналась участница, она долгое время не пела, однако с начала войны начала снова заниматься вокалом. На "Голос країни" она пришла не столько ради победы, сколько ради участия и обретения смелости и уверенности в себе.

Собственно, никто из тренеров к Татьяне не повернулся, хотя всем понравилось ее нежное исполнение песни Lift me up. Также пение участницы пришлось по душе пользователям сети, которые тут же принялись поддерживать ее в комментариях:

"Так хрупко, красиво выполнили, словно полет бабочки. Спасибо".

"Прекрасный голос! Не останавливайся, красавица".

"Очень нежно, хрупко, невероятно красиво".

"Сказочный голос! Как принцесса из сказки!".

"На самом деле хороший тембр, нежный, жаль, что волнение замечают больше, чем тембр".

"Очень хороший голос! Таких участников нужно брать! Индивидуальный голос!".

"Таня, ты великая молодчина! Ты сильная женщина – пример для многих!".

"Прекрасное выступление!".

"Сказочный и нежный голос, завораживающий".

"Замечательная девушка, такой чувственный".

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