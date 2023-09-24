На ютуб-канале "Голосу країни" появился фрагмент выпуска нового сезона, в котором показали историю молодой украинки Татьяны Труш из Хмельницкой области, которая вынуждена была выехать в Польшу с начала полномасштабной войны. Девушка пришла на проект вместе с мужем-инвалидом Василием, который очень сильно ее поддерживал.
По словам Тани, когда началась война, ее мужу было сложно в инвалидной коляске спускаться в укрытие. Поэтому они приняли решение переехать в Краков, где сейчас оба живут и работаю айтишниками.
Как призналась участница, она долгое время не пела, однако с начала войны начала снова заниматься вокалом. На "Голос країни" она пришла не столько ради победы, сколько ради участия и обретения смелости и уверенности в себе.
Собственно, никто из тренеров к Татьяне не повернулся, хотя всем понравилось ее нежное исполнение песни Lift me up. Также пение участницы пришлось по душе пользователям сети, которые тут же принялись поддерживать ее в комментариях:
- "Так хрупко, красиво выполнили, словно полет бабочки. Спасибо".
- "Прекрасный голос! Не останавливайся, красавица".
- "Очень нежно, хрупко, невероятно красиво".
- "Сказочный голос! Как принцесса из сказки!".
- "На самом деле хороший тембр, нежный, жаль, что волнение замечают больше, чем тембр".
- "Очень хороший голос! Таких участников нужно брать! Индивидуальный голос!".
- "Таня, ты великая молодчина! Ты сильная женщина – пример для многих!".
- "Прекрасное выступление!".
- "Сказочный и нежный голос, завораживающий".
- "Замечательная девушка, такой чувственный".
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