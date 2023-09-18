Популярна українська ведуча Маша Єфросиніна також пояснила, що її загрожує після рішення про арешт в рф.

У сторіс на своїй сторінці в Instagram Марія Єфросиніна, яку напередодні в рф заочно засудили до 7 років колонії у справі про поширення "фейків" про російську армію, відповіла на питання підписників.

Зокрема Маша Єфросиніна зізналася, як ставиться до чоловіків, які незаконно виїжджають з України за кордон.

"Я проти, як жінка, в родині якої чоловіком було прийнято рішення йти захищати нас з вами і, власне, країну тих, хто поїхав з неї. І яка бачить тисячі жіночих доль, в яких прийнято такі самі рішення. Але наряду з тим, я знаю не менше історій, де жінки шантажують своїх чоловіків, мовляв, не виїдеш - родина розпадеться!", — пише Марія Єфросиніна.

Ведуча наголосила, що виїзд чоловіків — це також болісна тема для багатьох родин, де хворі дітки.

"Війна зруйнувала багато родин. Тому особисто я в середині протестую, але намагаюся не засуджувати, не знаючи причин", — додала Марія Єфросиніна.

Крім того, зірка пояснила, які обмеження на неї накладає рішення про арешт в рф.

"Нашими органами мені наполегливо не рекомендовано відвідувати дружні отсосії країни. Шкода, що Грузія серед них (не через народ, звісно, а через позицію їхнього уряду)", — наголосила Маша Єфросиніна.

Єфросиніна також дала пораду українкам, які виїхали за кордон, як зберегти стосунки з чоловіком, який залишився в Україні: "Усвідомлювати, що це велика робота над стосунками. Що звичні правила вашого союзу можуть вже не діяти. Треба наново вчитися чути і розуміти одне одного. Треба прийняти той факт, що війна кожного змінила по-своєму, і, можливо, ви тепер зовсім не ті, які були до 24 лютого".

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