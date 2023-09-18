Популярная украинская ведущая Маша Ефросинина также объяснила, что ей грозит после решения об аресте в рф.

В сторис на своей странице в Instagram Мария Ефросинина, которую накануне в рф заочно приговорили к 7 годам колонии по делу о распространении "фейков" о российской армии, ответила на вопросы подписчиков.

В частности, Маша Ефросинина призналась, как относится к мужчинам, незаконно выезжающим из Украины за границу.

"Я против, как женщина, в семье которой мужчиной было принято решение идти защищать нас с вами и, собственно, страну уехавших из нее. И которая видит тысячи женских судеб, в которых приняты такие же решения. Но наряду с тем, я знаю не меньше историй, где женщины шантажируют своих мужчин, мол, не уедешь - семья распадется!", - пишет Мария Ефросинина.

Ведущая подчеркнула, что выезд мужчин — это также болезненная тема для многих семей, где есть больные детки.

"Война разрушила много семей. Поэтому лично я внутри протестую, но стараюсь не осуждать, не зная причин", — добавила Мария Ефросинина.

Кроме того, звезда объяснила, какие ограничения на нее налагает решение об аресте в рф.

"Нашими органами мне настойчиво не рекомендовано посещать дружеские россии страны. Жаль, что Грузия среди них (не из-за народа, конечно, а из-за позиции их правительства)", — подчеркнула Маша Ефросинина.

Ефросинина также дала совет украинкам, выехавшим за границу, как сохранить отношения с оставшимся в Украине мужем: "Осознавать, что это большая работа над отношениями. Что привычные правила вашего союза могут уже не действовать. Надо заново учиться слышать и понимать друг друга. Надо принять тот факт, что война каждого изменила по-своему, и, возможно, вы теперь совсем не те, какие были до 24 февраля".

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