Популярний український шоумен і телеведучий Анатолій Анатоліч поділився, що думає про чоловіків, які виїжджають за кордон.

У своєму Телеграм-каналі Анатолій Анатоліч розповів, що напередодні вчергове виїхав за кордон.

За словами ведучого, він братиме участь у зйомках важливого документального кіно про діаспору, що допомагає зараз країні. Повернутися в Україну Анатолій Анатоліч планує 21-22 вересня, а підстави для виїзду в нього цілком законні.

"Так, може хто ще не в курсі, бо деякі люди досі питають в інста, наприклад, як я виїхав. Маю право виїзжати, бо багатодітний батько і маю всі відповідні документи. Але морально мені це складно. Розумію людей, які кажуть: а чого, якщо в мене двоє дітей, я не можу виїзжати і т.д", — пише Анатолій Анатоліч.

Анатолій Анатоліч вважає, що якщо людина їде за кордон з цілями, які є важливими для отримання позитивного результату в боротьбі з агресором, то виїзд таким чоловікам треба дозволяти.

"Я проти хабарів за фейкові справки, але так само якщо мені хтось скаже "в тебе є дозвіл, ти не розумієш", то я прийму цю позицію. Хоч мою думку і не зміню. Це дивно прозвучить, але я відчуваю докори сумління, що маю право перетинати кордон, хоч я нічого не порушував, і роблю це виключно в гуманітарних цілях", — зізнається Анатолій Анатоліч.

Ведучий додав, що просто відправитися помандрувати він не має морального права, бо це буде неповага до всіх його читачів, глядачів і підписників.

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