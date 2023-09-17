На своей странице в Instagram звезда "Евровидения" Руслана Лыжичко напомнила, что в свой день рождения объявляла сбор на fpv-дроны "Лютые Птички". В этот раз 50-летняя артистка поделилась с украинцами результатами этого сбора.

Руслана Лыжичко рассказала, что суммы, которые люди перечисляли, были разными – от 10 грн до 10 тысяч гривен. Вместе они сложились в сумму почти 358 тыс. грн, что еще раз доказывает, что не бывает маленьких пожертвований.

Руслана подчеркнула, что уже совсем скоро они с командой фонда доставят очередные дроны туда, где они сейчас больше всего нужны, туда, где они спасают жизни.

"Благодарю каждого за неравнодушие и собственное участие в приближении Победы, в которую все мы искренне верим! Приближаем нашу Победу вместе! ❤️P.S. В октябре мы планируем «отметить» наиболее активных участников сбора. Учитывая большое количество транзакций, нам нужно время, чтобы ее проанализировать. Спасибо абсолютно всем!", - добавила Руслана Лыжичко.

Руслана Лыжичко регулярно отмечает важность закупок дронов для украинских защитников: "И все обеспокоенные музеями, брусчатками, гербами, стадионами и сериалами, пальцем не шевельнули, чтобы «нераздерибаненные» средства появились на фронте, желательно ✅ в виде дронов и других наших воинов вещей! ❌ А не в виде «ресурсов», возвращенных обратно в бюджетное «корыто» для дальнейшего «дерибана»".

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